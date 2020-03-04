Белорусский врач в Саудовской Аравии: Нам здесь очень комфортно, а дети растут более открытыми

материале корреспондента belsat.eu Ивана Лысюка. Сегодня он абсолютно не жалеет о сделанном выборе. О переезде, условиях работы и жизни вкорреспондента belsat.eu Ивана Лысюка.





Минчанин Александр Вечер шесть лет назад вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию. Сейчас он живет в Эр-Рияде и работает в частной клинике ортопедом.





– Я коренной минчанин, – начинает разговор Александр. – В 2006 году окончил Белорусский государственный медицинский университет, потом – интернатура по ортопедии и травме, два года работы в одной из столичных поликлиник и год в больнице скорой медицинской помощи в приемном отделении. Но, разумеется, жил не только этим. Много различных подработок было, ведь деньги же нужны – сначала на собственные интересы, после окончания универа семья появилась. Короче, всегда активен был.





Александр еще с детства был заядлым путешественником, искал настоящих вызовов, и один из таких без колебаний принял в 2013 году, когда узнал о возможности получить работу в Королевстве Саудовской Аравии (КСА).





На пути в Мекку. Кстати Мекка остается закрытым городом для посещения тех, кто не является мусульманским верующим. Фото: Bruno Hadjih / Anzenberger / Forum

– Как все получилось? Да довольно просто. В интернете вакансию увидел. Слишком долго с женой не думали (она у меня, кстати, тоже врач). Собеседование в Минске состоялось – нужно было знать английский язык, с которым мы довольно хорошо дружили. Короче, взяли нас. Сначала я сам улетел в Саудовскую Аравию, а через восемь месяцев ко мне присоединилась семья.

Саудовская Аравия – больше не экзотика?

– Говоришь, Саудовской Аравия – экзотика? – Александр не до конца согласен с такой точкой зрения. – На мой взгляд, сегодня в мире экзотических, малоизвестных мест почти не осталось. Вот в те же Гималаи ежегодно тысячи туристов спешат. КСО же недавно широко распахнуло свои ворота перед туристами. Много европейцев приезжает. В больших городах это бросается в глаза. Плюс работать сюда едут. Страна же большая, динамично развивается, своих квалифицированных работников не всегда хватает. Особенно там, где нужны специализированные знания.









Клиника, где работает Александр





Александр – как раз тот, чьи профессиональные навыки здесь очень востребованы. Спрос на хороших медиков всегда высок. Сейчас он работает в столичном филиале сети частных больниц. Специфика саудовской медицины заключается в том, что в королевстве больница – это одновременно и поликлиника, и стационар. Один-два дня в неделю – это операции, а в другие доктор принимает пациентов в кабинете. Однако случаются и чрезвычайные случаи, когда приходится бросать все и торопиться в операционную.





– Оборудование клиник, операционных, интерьер, системы кондиционирования, вентиляции – все это на высшем уровне. Трудно сравнивать с Беларусью, где раньше мне приходилось работать зимой в куртке, а в летний зной непрестанно вытирать пот. Помню, как, бывало, просто голыми руками приходилось с пациента гипс сдирать. Сомневаюсь, что многое изменилось с тех пор.





Когда я здесь первый контракт отрабатывал, был поражен, что на Рамадан докторам прямо в кабинеты приносили чай и кофе. Не могу сказать, что администрация всегда позитивно относится к врачам, но когда делаешь свою работу честно и качественно, вопросов почти нет. Высокие стандарты, но и отношение к работникам другое.





Требования к врачам в частных клиниках довольно высоки, администрация чуть ли не под микроскопом отслеживает качество их работы, поддерживает высокий уровень конкуренции, что иногда создает довольно нервозную обстановку. Все это, по словам собеседника, компенсируется хорошим заработком.





– Тут такое дело: нет четко очерченных критериев определения зарплаты тому или иному доктору. Но национальность, квалификация, опыт, даже пол – все это может иметь значение. Чтобы найти хорошую работу, нужно иметь связи, знать рынок труда, но для этого нужно быть здесь.





Вот примеры. Коллеги из Греции и Польши, которые работают консультантами, зарабатывают ежемесячно 12-15 тысяч долларов. Компенсируются проживание, страховка, даже перелет домой и обратно. Я резидент, выполняю обязанности специалиста – с точки зрения иерархии, это ниже консультанта – потому зарабатываю меньше, – рассказывает Александр.

Можно приехать на заработки, а можно просто с комфортом жить

Александр говорит, что жизнь в богатых странах Ближнего Востока – довольно дорогая, если не отказывать себе в маленьких жизненных радостях и не экономить на комфорте.





– Все зависит только от ваших желаний. Хотите приехать на пару лет, чтобы максимально заработать, – будете экономить. Но мы себе такой цели не ставили. Семейные, все-таки, люди, живем здесь уже шесть лет, сын ходит в британскую школу. Пока нашли оптимальный вариант жилья, сменили шесть квартир. Сейчас живем в своеобразной деревне (так называемый компаунд) с рестораном, бассейнами, спортивным залом и другими приятными дополнениями.





Работа близко, школа – еще ближе, куда сын Александра ездит на велосипеде. С учетом того, что жена тоже работает, с маленькой дочкой сидит няня-филиппинка. Несмотря на то, что работодатели частично оплачивают жилье, на него (а также на няньку и школу) уходит большая часть расходов. Хотя можно было и экономить, согласиться на жилье от больницы: «Но нам захотелось жить в более удобном месте».

+ 50 на улице и отсутствие тротуаров

Александр вспоминает: сначала было ощущение, что прилетели на Марс. Ведь и природа, и одежда, и еда, и даже жилье – все было иным, чем в Беларуси. Но потом семья перебралась жить и работать в столицу.





– В Эр-Рияде все иначе. Это современный мегаполис, в котором все понятно, но только не для пешехода. Несмотря на модернизацию, здесь часто нет тротуаров, машины подъезжают прямо к дверям магазинов. Объясняется все жарой: температура достигает +50 градусов и делает пешие прогулки тем еще испытанием.





Есть ли еще белорусы в Саудовской Аравии, Александр не знает. Однажды такой же вопрос – много ли здесь белорусов – задал пациент из Иордании.





– Я говорю: нет, нет белорусов. А он мне: «Не может быть. Я еще одного врача-белоруса знаю». Оказалось, что он имел в виду мою жену.









Александр и Оксана

В Беларуси нашим детям придется адаптироваться

Возвращаться в Беларусь Александр с семьей пока что не собирается. Здесь, в Саудовской Аравии, они чувствуют себя комфортно и уверенно.





– Скучаем, конечно, по дому. Но дети большую часть своей жизни провели здесь, а в Беларуси им придется адаптироваться. И нам кажется, что они растут немного иными, чем мы, – более открытыми, наверное, независимыми.





Напоследок Александр говорит, что с переездом их жизнь сильно изменилась в лучшую сторону – несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться.





– Я вообще человек очень позитивный, стараюсь везде и в каждом видеть только хорошее. А иначе и быть не может, ведь жизнь – прекрасная вещь, а вместе со мной любимая семья! Да и отпуск скоро уже! – говорит Александр.





Согласно данным общереспубликанского банка вакансий на конец 2019 года в Беларуси не хватает около 2,9 тыс. врачей и около 3 тыс. медсестер. Средняя зарплата врача в Беларуси составляет около 1,5 тыс. рублей.



