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Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Григорий Борисов, хозяин агроусадьбы:
Может быть, я чего-то не умею. Может быть, я зарос уже мхом. Вот у меня есть моя знакомая – у них получается уже теперь гораздо лучше, чем у меня. Я уже старый, будем говорить так. И отставники-полковники выжили, так сказать, из этого времени, когда можно заниматься трудом серьёзно. А они занимаются, на самом деле, очень хорошо. И ещё вспомнил, как сказал наш коллега, главное – не мешать. Вот это очень правильная вещь. Главное, так сказать, по большому счёту, не мешать. По поводу, вообще, туристического бизнеса, да, он сегодня развивается. Но агроусадьбы – мы только можем, так сказать, где-то подставить плечо этому туристическому бизнесу. А будущее за такими вот большими комплексами. Как маёнтки, как музеи, как «Дудутки», как «Сула». Да, шыкоўны объект, безусловно. И тогда и смотрят маленькие сядзібы, там появляются, они видят, что да – уже проезжее место, уже люди едут, смотрят, что почему бы там, на трассе не поставить маленькую сядзібу.
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём...
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