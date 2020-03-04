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Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования»

04.03.2020 21:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вот человек говорит: «Меня ограничивают тремя-четырьмя комнатами». То есть он готов инвестировать – ему не дают. Почему не дают?

Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
И конечно, требуются изменения в законодательстве. То есть требуются определённые условия, для того чтобы наш частник не боялся делать ошибку. У него было право на ошибку – это первое.  

Бичун о том, как развивать внутренний туризм: «Любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования»

Игорь Марзалюк:
Я объясню фундаментальную вещь: когда ты рискуешь деньгами, своими, не чужими, не бюджетными, которых некоторые не умеют считать, то тогда ты понимаешь, что отвечаешь за соль, за боль, за вырванные зубы.

Минспорта: «Внутренний туризм у нас развивается. За 2019 год эта цифра выросла более чем на 10%»

Оксана Бичун:
Но, во всяком случае, вот этот любовный треугольник, когда участвуют в нём государство, потребитель и субъекты хозяйствования, он помогает, конечно, наименьшими усилиями прийти к общему знаменателю. Потому что все должны быть заинтересованы, все должны извлечь выгоды вот в этих процессах.

Второй вопрос – я хотела бы сказать, что мода на потребление внутреннего туризма в зарубежных странах больше. Это связано с определённым воспитанием и культурным наследием, наверное. Воспитанием необходимости знать свою историю, мне кажется. Наблюдая, что люди влюблены в свою страну, да, она со своими особенностями, да, она такая, но они влюблены в свою страну. И мне хотелось бы, чтобы мы как можно больше давали именно вот таких воспитательных моментов, именно любовь к своей стране.

Люди в материале: Оксана Бичун, Игорь Марзалюк

 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Вот человек говорит: «Меня ограничивают тремя-четырьмя комнатами». То...
 
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