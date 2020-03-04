В Беларуси впервые издали Черную книгу о вредоносных растениях

Источник материала: Новости Волковыска

Белорусские ученые впервые подготовили Черную книгу флоры, в которой собраны сведения о вредоносных чужеродных для нашей страны растениях, сообщили в Национальной академии наук.

По сообщению пресс-службы НАН, в книге, выпущенной тиражом 700 экземпляров, обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Среди них хорошо известные борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (бешеный огурец), амброзия полыннолистная и др.

В книге описаны способы и история проникновения этих видов на территорию Беларуси, также даются рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению мероприятий, направленных на ограничение их расселения.

Приведено 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных растений по территории страны.

В издании содержится список чужеродных видов, «обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности (246 видов) или ставших настолько обычными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла (24 вида, в том числе донники белый и лекарственный, чистотел майский и др.)».

«Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения» подготовлена коллективом авторов из Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН Беларуси и Белорусского государственного университета.





Книга будет полезна специалистам лесного хозяйства и зеленого строительства, ученым, преподавателям вузов и работникам системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также она актуальна для читателей, которые интересуются проблемами экологии.

В 2016 году «Беларуская навука» издала «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси», в которой содержится информация о шести видах водных беспозвоночных, 21 виде наземных беспозвоночных, одном виде рептилий, трех видах рыб и двух видах млекопитающих.

В книге дано описание видов, их распространение в пределах страны и общие сведения об их экологии, приведены данные об экологическом и экономическом ущербе, а также меры борьбы с этими видами.