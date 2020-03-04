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Макарина-Кибак о подготовке экскурсоводов: «Если он – интересный рассказчик, тебе опять захочется поехать по стране»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
И если ты выехал на экскурсию для того, чтобы что-то посмотреть, конечно, хочется попробовать изыски. Агроусадьба, наверное, – это уже немножечко другой вид, можно сказать, что туризма. Поэтому я считаю, что немножко отдельно это должно быть. Да, конечно, можно совмещать.
Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:
Например, на Голубых озёрах ты проживаешь в усадьбе, и ты идёшь по маршруту, который тебе предлагают местные жители, и ты знакомишься с окрестностями.
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Макарина-Кибак о подготовке экскурсоводов: «Если он – интересный рассказчик, тебе опять захочется поехать по стране»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
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