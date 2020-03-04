На что идут деньги в белорусских семьях

Белстат отчитался, сколько денег у среднего белорусского домохозяйства и как их тратят семьи





kp.by узнали, как за год изменилась структура трат и потребления белорусовУзнали, как за год изменилась структура трат и потребления белорусов узнали, как за год изменилась структура трат и потребления белорусовУзнали, как за год изменилась структура трат и потребления белорусов





Четыре раза в год Белстат приводит статистику уровня жизни домашних хозяйств и структуру потребительских расходов белорусов. Так, по итогам четвертого квартала 2019-го среднестатистическое домашнее хозяйство располагало в месяц суммой в 1405,9 рубля. При этом доходы в городах и поселках городского типа существенно больше, чем на селе: 1511,4 рубля против 1129,2 рубля.





Самая значимая статья расходов белорусов - питание. На него уходит 38%. Относительно октября - декабря 2018 года эта цифра увеличилась на 0,3%. А вот тратить на алкоголь и сигареты за год мы стали меньше: 2,8% в четвертом квартале 2019-го против 3% за аналогичный период 2018-го.





На покупку непродовольственных товаров приходится 34,8% потребительских расходов. В сопоставимый период 2018 года этот показатель составлял 35,4%. Белорусы стали меньше тратиться на покупку одежды и обуви (2019 год - 8,4%, 2018-й - 9,2%), а также на предметы личного пользования (2,6% и 2,7% соответственно). А вот на покупку домашней утвари и бытовой техники затраты увеличились на 0,1% и составили 4,7%.





Всего на услуги (образовательные, туристические, общественного транспорта, связи и т. д.) белорусы отдают без малого четверть доходов - 24,4% (годом ранее - 23,9%). За год на 0,1% потяжелели жировки: за ЖКУ белорусы в среднем отдают 7,2% своих доходов. На те же 0,1% (до 1,4%) выросли за год траты на медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.









По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в расчете на члена семьи в месяц, мы стали меньше употреблять картофеля: в среднем 6 килограммов в месяц на человека в октябре - декабре прошлого года против 6,2 кило годом ранее. На 100 граммов (до 0,9 кг) сократили белорусы потребление растительного масла и маргарина. По данным Белстата, средний белорус ежемесячно потребляет 22,2 кг молока и молочных продуктов (годом ранее - 22 кг), больше стали есть фруктов и ягод (потребление увеличилось с 6 до 6,2 килограмма), а также мяса и мясных продуктов (с 6,4 до 6,5 кило). Интересно, что в месяц средний белорус съедает 18 яиц, и за год эта цифра не изменилась.



