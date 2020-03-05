Фигурантам дела о смертельном фейерверке в Беларуси предъявили обвинения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершилось расследование по делу о взрыве фейерверков в День независимости республики. Обвинение предъявлено трем фигурантам. Под суд отдадут двух россиян – сотрудников фирмы-изготовителя и командира роты Минской военной комендатуры. По версии следствия, накануне праздника сотрудники комендатуры обнаружили, что некоторые фейерверки бракованные.

«Для устранения указанных недостатков в Минск прибыли два представителя российской компании-изготовителя пиротехнических изделий. В фейерверочные изделия были внесены изменения, которые привели их в небезопасное для использования состояние. Как следствие стали происходить нештатные ситуации: снаряды взрывались на низкой высоте либо в стволах мортир», – заявила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В результате ЧП погибла 65-летняя женщина, 11 человек получили травмы. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в ближайших домах. Все произошло 3 июля, когда страна праздновала День независимости и 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.