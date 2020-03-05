ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выбросила мальчишку в окно: прокуратора Могилевской области направила в суд дело о покушении на убийство ребенка

05.03.2020 07:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство ребенка с особой жестокостью. В преступлении обвиняется 45-летняя жительница Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в областной прокуратуре.

Действия могилевчанки квалифицированы по ч.1 ст.14 и п.п. 2, 6 ч.2 ст.139 УК. Она заключена под стражу.

В начале декабря женщина находилась в квартире своих родственников в Октябрьском районе Могилева. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она выбросила ребенка 2019 года рождения из окна первого этажа (высота - почти 3 м). После падения он лежал на промерзшей земле, припорошенной снегом. Ребенок был одет в легкую одежду: колготки, комбинезон и тонкую кофточку.

На малыша обратили внимание прохожие и вызвали скорую. Ребенок был госпитализирован с закрытым переломом затылочной кости, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Как отметили в прокуратуре, такое повреждение относится к тяжким телесным.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство ребенка с особой жестокостью. В преступлении обвиняется 45-летняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фигурантам дела о смертельном фейерверке в Беларуси предъявили обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика