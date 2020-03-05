Источник материала: Новости Волковыска

«Динамо-Брест» завоевало Суперкубок Беларуси третий раз подряд. В двух предыдущих матчах был дважды обыгран БАТЭ.

4 марта чемпионы страны обыграли на стадионе футбольного клуба «Минск» обладателя Кубка солигорский «Шахтёр».

Брестчане открыли счет уже на третьей минуте – гол забил Кики после дальнего удара Нойока. Второй мяч на 30-й минуте забил Павел Савицкий — поразил левый от себя угол ворот.

В самом начале второго тайма был удален Артем Милевский. Игроки «Динамо-Брест» остались вдесятером. Однако численное преимущество «Шахтер» не смог перевести в голы. «Динамо-Брест» побеждает со счетом 2:0.

Поздравляем наших земляков Олега Веретило и Максима Витуса с еще одним трофеем!