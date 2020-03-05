Пик популярности. Молодые белорусские звезды эстрады и не только

Источник материала: Аргументы и факты

ТИМА БЕЛОРУССКИХ

Популярность к молодому исполнителю Тиме Белорусских (Тимофей Морозов) пришла в 2018 году, когда в Интернете была опубликована песня «Мокрые кроссы». «И пускай капает, капает с неба, иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я ни был», – поет юный артист. Композиция стала набирать вирусную популярность и вскоре оккупировала верхние строчки многих хит-парадов в основном постсоветского пространства.

Вслед за «Мокрыми кроссами» появилась «Незабудка», которая также полюбилась в основном молодой публике. Хитами стали треки «Витаминка», «Аленка». В начале 2019 года Тима Белорусских выпустил первый альбом «Твой первый диск — моя кассета».

ВЛАД БУМАГА

Один из самых известных в Интернете белорусов – блогер Влад Бумага. 23-летний парень зарегистрировал свой канал на YouTube в 2014 году, и с тех пор его популярность неизменно растет. В основном видео представляют собой случаи из жизни молодого человека, различные пародии, а также челленджи – выполнение какого-либо задания на камеру. Среди самых популярных видео – ночь в батутном центре, пародия на клип песни группы «Грибы» «Тает лед», посвященная службе в армии.

В августе 2019 года Владу Бумаге вручили «бриллиантовую кнопку» от YouTube, которой отмечают блогеров с более 10 млн подписчиков. С тех пор количество поклонников парня возросло, на начало марта 2020 года эта цифра составляет около 15,5 млн.

HOMIE

Homie (Антон Табала) – 30-летний белорусский исполнитель. Первоначально Табала был перспективным хоккеистом. Однако затем приоритеты изменились, и сейчас он собирает концертные залы от Германии до Южно-Сахалинска. В Беларуси его пока знают не очень хорошо, хотя аудитория растет. Свою музыку Homie продвигает в основном с помощью соцсетей.

«Большое внимание уделяю цензуре, потому что меня слушают много несовершеннолетних. Мне не хочется, чтобы в песнях были маты, стараюсь убирать пошлятину», – признается музыкант. Среди самых популярных его треков – «Безумно можно быть первым», «Эгоист», «Неоновый дождь», «Мой ангел».

ИЛЬЯ ШКУРИН

Молодой белорусский футболист Илья Шкурин заставил говорить о себе в прошлом футбольном сезоне. В 2019 году нападающий выступал за «Энергетик-БГУ» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с 19 голами. И это притом, что клуб занял лишь 12-е место из 16 команд.





С тех пор стоимость игрока многократно возросла, а его достижения не остались незамеченными. Сейчас 20-летний Илья Шкурин выступает за московский клуб ЦСКА. Тренеры отмечают, что у игрока есть очень важное качество – хладнокровие. Когда он получает мяч, то не суетится, а просто исполняет удар. Не просто так «лупит» по воротам, а все рассчитывает.

VAL

VAL – творческий союз Влада Пашкевича и Леры Грибусовой. Широкую известность группа получила после того, как выиграла отборочный тур на «Евровидение-2020» с белорусскоязычной песней «Да вiдна».

Вокалистка Лера Грибусова, участница украинского шоу «Голос краïни», победительница вокального конкурса на фестивале «Славянский базар». Влад Пашкевич – мультиинструменталист, участник известной продакшн-студии ToneTwins. «Вдохновляясь новыми и актуальными трендами современной музыки, VAL не боится выйти из зоны комфорта, стремится расширить рамки возможного и подарить новые эмоции слушателям» – так описывают свой музыкальный проект участники.