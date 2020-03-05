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Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

05.03.2020 07:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался на 101-м году жизни, сообщает РИА «Новости».


ТАСС


Перес де Куэльяр занимал пост генсека ООН на протяжении девяти лет – с 1982 по 1991 год. Меньше года, с ноября 2000 по июль 2001 года, он был премьер-министром Перу. В 1995 Перес де Куэльяр баллотировался в президенты страны, но набрал 22% голосов, уступив Альберто Фухимори.

Сын дипломата, Франсиско Переса де Куэльяр, отметил, что его отец ушел из жизни после нескольких сложных недель. «Теперь он покоится с миром», – подчеркнул Перес де Куэльяр-младший.
 
 
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Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался на 101-м году жизни, сообщает РИА «Новости».
 
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