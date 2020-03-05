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Эксперт: Зимы не было, и народ уже активно покупает дачи. Узнали, где и почем

05.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отсутствие зимы в нынешнем году повлияло и на дачный сезон. Покупательский спрос, утверждает эксперт, оживился раньше обычного и уже набирает обороты. Какие дачи смотрят сейчас покупатели, как они выглядят и почем продаются — в материале REALTY.TUT.BY.


Используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дачи стали покупать уже в феврале

— В связи с тем, что зимы в этом году не было, произошло смещение покупательской активности на полтора, а то и на два месяца. И если раньше люди приценивались и делали покупку ближе к маю, когда надо уже огород сажать, то сейчас занимаются этим уже с февраля, — говорит Владимир Чернушевич, директор АН «Загородный дом и Квартирный центр» и постоянный эксперт REALTY.TUT.BY.

— Какие варианты больше всего интересуют покупателей?

— В ходу, как и в прошлом году, дешевые дачи до 5−10 тысяч долларов. СТ «Малинники», «Шарик» по-прежнему лидируют в продажах, это самый оборачиваемый сегмент. На втором месте дачи с удобствами и возможностью круглогодичного проживания с ценой в 20−30 тысяч долларов.

В газифицированных дачных поселках в последние годы наметилась тенденция к покупке нескольких смежных участков для строительства полноценного дома и обустройства территории, говорит эксперт.

Как выглядят дачи до 10 тысяч долларов

В СТ «Летний вечер» (6 км от Жодино) продается дача 1998 года постройки. Дом кирпичный, внутри обшит вагонкой, с мансардой. В дом проведено электричество, перед домом колонка, санузел на улице. Участок — 5 соток. Цена — 5,6 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

В СТ «Зубровка» (Минский район, 30 км от МКАД) продают двухуровневый дачный домик площадью 43 квадратных метра. Из коммуникаций — сезонные вода и электричество. Участок — 5 соток, с хозпостройками: летней кухней, душем, туалетом. Цена — 6 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

В СТ «Радуга-4» (Смолевичский район, 53 км от МКАД) продают дачу 1995 года постройки. Дом трехуровневый, бревенчатый, площадью 69 квадратных метров. На нижнем уровне есть гараж. Из коммуникаций есть свет, вода — колонка на участке, в дом не заведена. Туалет на улице. Участок — 5 соток. Продается за 7,9 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

В СТ «Лукоморье» (рядом с деревней Вязынка, 29 км от МКАД) предлагают дачный домик площадью 41 квадратный метр. В доме три комнаты, отопление печное. На участке в 5,6 сотки есть гараж и хозпостройки. Цена — 10,2 тысячи долларов в эквиваленте.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

От 10 тысяч долларов и выше

В СТ «Комсомолец» (Пуховичский район, 42 км от МКАД) предлагают дачный домик площадью 41,5 квадратного метра. В нем два уровня, из коммуникаций есть свет, сезонная вода плюс колодец (заведена в дом). Отопление печное, санузел на улице.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

Участок площадью 4,7 сотки в частной собственности. На участке хозпостройки: летний душ, два сарая, туалет. Продается с мебелью и техникой. Стоимость эквивалентна 10,8 тысячи долларов (расчет производится в белорусских рублях по курсу продажи доллара США в банках РБ на дату совершения сделки).

В СТ «Таксист» (Смолевичский район, 20 км от МКАД) предлагают домик 1989 года постройки. Он двухуровневый, деревянно-блочный, общей площадью 48 квадратных метров. Первый этаж: прихожая, кухня, две жилые комнаты; второй — две жилые комнаты.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

Коммуникации: свет, вода — сезонная, подведена только в баню, с/у на улице. Отопление печное. Площадь участка — 4,4 сотки. Цена — 10,5 тысячи долларов в эквиваленте.

В СТ «Проектировщик» (Молодечненский район) предлагают двухуровневую дачу. На первом этаже расположены веранда с двойными окнами и декоративной печью, а также две комнаты, на втором — лоджия-балкон с видом на окрестности. Дача полностью меблирована.


Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Участок — 6 соток, с хозпостройками: сараем с душевой пристройкой, дачным инвентарем и туалетом. Продается за 10,7 тысячи долларов в эквиваленте.

В СТ «Мечта кооператора» (Пуховичский район, 38 км от МКАД) предлагают дачу 1987 года постройки. Дом площадью 55 квадратных метров, деревянный, обшит сайдингом. Из коммуникаций вода сезонная, газ привозной, печное отопление.


Фото: АН «Загородный дом»

Фото: АН «Загородный дом»

Участок — 5 соток. На участке есть летний домик, беседка, туалет. Цена — 12,9 тысячи долларов в эквиваленте.

В СТ «Монтажник 87» (Молодечненский район) продают дачу 2008 года постройки. Дом кирпичный, трехуровневый, площадью 120 квадратных метров.

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Фото: «Куфар.Недвижимость»

Есть все коммуникации, участок — 6 соток. Продается дача за 22,4 тысячи долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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