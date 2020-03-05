А нашим предприятиям совет: вы попробуйте работать так, чтобы за границей говорили, что нужно срочно принять меры и уменьшить объем продаж белорусской одежды, так как ее все покупают.
С. Лис, Витебск
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«Возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов»
05.03.2020 07:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
А нашим предприятиям совет: вы попробуйте работать так, чтобы за границей говорили, что нужно срочно принять меры и уменьшить объем продаж белорусской одежды, так как ее все покупают.
С. Лис, Витебск
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