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«Возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов»

05.03.2020 07:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов»
АиФ

«Возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов» «Почему вопросы моего личного гардероба решают чиновники?»
Меня возмущает тот факт, что предлагается ограничить работу секонд-хендов. У людей должен быть выбор, что покупать, ведь не у каждого есть возможность приобрести, скажем, белорусский трикотаж, с такими-то зарплатами.

А нашим предприятиям совет: вы попробуйте работать так, чтобы за границей говорили, что нужно срочно принять меры и уменьшить объем продаж белорусской одежды, так как ее все покупают.

С. Лис, Витебск

 
 
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АиФ «Почему вопросы моего личного гардероба решают чиновники?» Меня возмущает тот факт, что...
 
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