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Как получить шенгенскую визу на 5 лет

05.03.2020 07:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые правила получения визы 2020: что нужно для получения 5-летнего шенгена?

Как получить шенгенскую визу на 5 лет
В феврале 2020 начал действовать обновленный Визовый Кодекс - тот самый, который “увеличил” стоимость визы для белорусов с 60 до 80 евро (но ожидается, что летом визы подешевеют до 35 евро).

Пока точно сказать, насколько на руку белорусским путешественникам новые правила выдачи шенгенских виз, сложно: агенты в соцсетях жаловались, что относиться к “правилу первого въезда” пограничники стали жестче (впоследствии эту информацию опровергли в представительстве Евросоюза в Беларуси), а семья туристов поделились с редакцией TIO.BY историей о том, что, несмотря на совместную подачу документов и одинаковую визовую историю, членам одной семьи дали визы на разные сроки действия.

При этом официально одно из важных преимуществ обновленных правил - более ощутимая перспектива пятилетнего шенгена. Раньше консульства оформляли визы на 5 лет на свое усмотрение (визы с таким длительным сроком действия получали и ранее), но туристы могли рассчитывать только на “повезет - не повезет”.

Обновленный Визовый кодекс предполагает введение некоторых правил, которым должны следовать туристы, желающие получить многократный шенген.

Как и раньше, важно не нарушать принцип 90/180. Мультишенген дает возможность туристу въезжать и выезжать из Шенгенской зоны сколько угодно раз, но при этом путешественник должен находиться в Шенгене не более 90 дней в течение 180 дней.


Новое в получении шенгенской визы


Также в статье 24 Визового Кодекса обозначено, что многократный шенген будет выдаваться на следующие сроки: год, три года и пять лет. Это будет зависеть от визы заявителя и истории поездок. При этом первые три визы будут однократными.

По новым правилам, визы могут выдаваться на сроки:

(а) один год, если подающий заявление законно использовал 3 визы в течение предыдущих 2-х лет;

(b) два года, если подающий заявление законно использовал предыдущую годовую многократную визу в течение предыдущих 2-х лет;

(c) 5 лет, если подающий заявление законно использовал предыдущую двухлетнюю многократную визу в течение предыдущих 3-х лет.

Важно: если до окончания паспорта вам осталось, например, 4 года, визу на 5 лет вам не дать никак не могут. Срок действия паспорта должен быть дольше, чем период действия визы.

Также отмечается важность оформления страховки - это обязательная часть набора документов для тех, кто по ется на шенген. При отсутствии страховки заявителю могут отказать в визе.

К слову, по правилам нового кодекса расширилось число категорий туристов, которые могут бесплатно податься на шенген. Теперь это дети до 12 лет (а в ВЦ Польши - до 18 лет), а также школьники, студенты и их сопровождающие, представители НКО, исследователи, которые едут в шенгенскую зону с образовательными целями (конференции, проведение исследований, спортивные мероприятия).
 
 
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Новые правила получения визы 2020: что нужно для получения 5-летнего шенгена?
 
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