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«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?»

05.03.2020 07:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?»
АиФ

«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?» Где в городе можно гулять с собакой?
В Витебске около трех десятков мест, специально отведенных городскими властями под выгул собак. Но благоустроенная площадка – в удобном месте с ограждением и контейнером для отходов – лишь одна. Все остальные – обычные пустыри, нередко вдали от жилых зон, до которых большинство владельцев собак не доходят.

Животных по-прежнему массово выгуливают во дворах, скверах и даже на детских площадках, хотя за это и грозит штраф. Кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации? А на что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних питомцев?

А. Иванова, Витебск

 
Теги: Витебск
 
 
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АиФ Где в городе можно гулять с собакой? В Витебске около трех десятков мест, специально отведенных...
 
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