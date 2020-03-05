«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?»

Витебске около трех десятков мест, специально отведенных городскими властями под выгул собак. Но благоустроенная площадка – в удобном месте с ограждением и контейнером для отходов – лишь одна. Все остальные – обычные пустыри, нередко вдали от жилых зон, до которых большинство владельцев собак не доходят.
Животных по-прежнему массово выгуливают во дворах, скверах и даже на детских площадках, хотя за это и грозит штраф. Кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации? А на что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних питомцев?
А. Иванова, Витебск