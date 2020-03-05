«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?»

Источник материала: Аргументы и факты

Животных по-прежнему массово выгуливают во дворах, скверах и даже на детских площадках, хотя за это и грозит штраф. Кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации? А на что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних питомцев?

А. Иванова, Витебск