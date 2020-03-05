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Почему людей заводят «грязные» слова в постели. Объясняет сексолог

05.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если вас можно охарактеризовать как самого воспитанного и приличного человека в мире, вы могли заметить, что во время секса нет-нет да и проскочит мысль о том, чтобы выругаться или назвать партнера неприличным словом. Почему так происходит? Что «ломается» в нашей голове? Попросили объяснить этот феномен врача-сексолога, психотерапевта Василия Шевлякова.


Фото: Maddi Bazzocco, unsplash.com

«Может быть в некоторой степени проверкой на доверие»

— Первое и, наверное, самое простое — это способ своеобразного достижения раскрепощения в паре. Условно говоря, чем больше близости между людьми, тем больше они могут себе позволять что-то, что считается как бы «грязным», асоциальным, — объясняет сексолог.

К тому же Василий Шевляков отмечает: бранные слова сами по себе способны снять ощущение неловкости и стеснения, если они присутствуют, поэтому люди используют ругательства. Но есть и другие причины.

— Второй момент — это то, что секс — само по себе достаточно агрессивное занятие, — продолжает специалист. — Взять хотя бы идею проникновения: по сути, это же вторжение одного человека в мир другого. Соответственно, тогда мы можем использовать различные бранные слова для усиления агрессивности и, таким образом, для увеличения сексуальной энергетики, которую вкладываем в контакт, увеличивая возбуждение и силу эмоциональной включенности.

При этом сексолог отмечает, что ругательства в постели также могут служить в некоторой степени проверкой на доверие:

— Это момент, который связан с принятием. В частности, если мужчина склонен часто употреблять бранные слова во время секса, даже если партнерша попросила этого не делать, стоит задуматься о том, подходит ли такой партнер, способен ли он учитывать ваши потребности. В случае женщины, например, ругательства во время первого секса могут слегка шокировать мужчину, потому что наши мужчины часто не готовы к проявлению яркой женской агрессивности.


Фото: Sharon McCutcheon, unsplash.com

Специалист отмечает, что феномен усиления сексуального возбуждения от употребления бранных слов в интимных отношениях можно отнести к неврологическим особенностям нашего головного мозга: определенные слова активизируют определенные отделы мозга, что способствует усилению активизации нашего опыта и фантазий, что в свою очередь разжигает сексуальное желание в процессе.

Предупреждать ли партнера о своих предпочтениях?

— Здесь два пути: или пара сразу договаривается использовать бранную лексику, или это происходит как эксперимент уже в процессе, но тогда инициатор должен быть готов к определенной реакции партнера. Итог: вам все равно придется разговаривать на эту тему.

Василий Шевляков подчеркивает: может оказаться, что партнеры не совпадают по своим сексуальным предпочтениям. Для кого-то ругательства могут быть приемлемыми или желанными, а для кого-то они будут нести негативный подтекст. Тогда придется с этим что-то делать и искать компромисс — это нормально. Главное помнить, что сексуальный мир полон разнообразия и зацикливаться на одном ограничении не стоит.

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Сексолог Василий Шевляков объяснил, почему нас иногда тянет сказать что-нибудь эдакое в постели.
 
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