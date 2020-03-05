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Нацбанк предложил банкам запустить белорусскоязычные версии сайтов
Источник материала: Партизан
Анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс.
Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам, работающим на территории страны, рассмотреть возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений. Об этом сообщает
Краткий анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс, часто имеется и версия на английском языке. Версия на белорусском встречается редко.
Отмечается, что в Нацбанк поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании, а говорящие на белорусском жители страны просят использовать белорусский язык наравне с русским.
По этой причине регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс ПО, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, а также мобильного и интернет-банкинга.
Также идет речь об оформлении по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.
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Анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс.
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