Нацбанк предложил банкам запустить белорусскоязычные версии сайтов

БелТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Письмо регулятора направлено в Ассоциацию белорусских банков. Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам, работающим на территории страны, рассмотреть возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Письмо регулятора направлено в Ассоциацию белорусских банков.





Краткий анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс, часто имеется и версия на английском языке. Версия на белорусском встречается редко.





Отмечается, что в Нацбанк поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании, а говорящие на белорусском жители страны просят использовать белорусский язык наравне с русским.





По этой причине регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс ПО, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, а также мобильного и интернет-банкинга.





Также идет речь об оформлении по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.