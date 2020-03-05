Фотофакт: в Китае из-за коронавируса начали здороваться новым способом

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Вместо того, чтобы пожимать друг другу руки, люди “здороваются” ногами.





На это нужно чуть больше времени, но безопасность - важнее всего.



