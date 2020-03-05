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Фотофакт: в Китае из-за коронавируса начали здороваться новым способом

05.03.2020 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одно из главных правил защиты от коронавируса COVID-19 - избегать прямого контакта с больным.



Как сообщает NV.ua,  при этом следует остерегаться рукопожатий и прикосновений. 

В Китае очень остроумно решили данную проблему.

Вместо того, чтобы пожимать друг другу руки, люди “здороваются” ногами.

На это нужно чуть больше времени, но безопасность - важнее всего.
 
 
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Одно из главных правил защиты от коронавируса COVID-19 - избегать прямого контакта с больным.
 
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