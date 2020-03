Все спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей

Источник материала: Tut.by

Министерство спорта Италии распорядилось проводить все соревнования на территории страны без зрителей. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, передает sportbox.

— На территории Италии действует новый указ для защиты от коронавируса. Все спортивные мероприятия, в том числе матчи Серии А, в течение 30 дней будут проводиться без зрителей. Данная мера будет действовать до 3 апреля, — сообщил Романо.

Official: new COVID decree measures here in Italy. All sports events — also Serie A — can only be done behind closed doors for 30 days. No more fans in the stadiums. The measures will be effective until April 3.