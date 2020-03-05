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Все спортивные мероприятия в Италии будут проходить без зрителей

05.03.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство спорта Италии распорядилось проводить все соревнования на территории страны без зрителей. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, передает sportbox.

— На территории Италии действует новый указ для защиты от коронавируса. Все спортивные мероприятия, в том числе матчи Серии А, в течение 30 дней будут проводиться без зрителей. Данная мера будет действовать до 3 апреля, — сообщил Романо.

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