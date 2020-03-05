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Египет вводит визы для туристов

05.03.2020 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули, туристическая виза будет введена летом 2020 года.




В Египте с первого июня 2020 года вступают в силу новые правила въезда и пребывания на территории страны для иностранных туристов. По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней. Об этом в среду, 4 марта, сообщают Известия.  

Сами документы можно будет оформить только через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Визу будут выдавать сроком на пять лет. Каждый заезд сможет длиться не более 90 дней. 

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.
 
 
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По указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули, туристическая виза будет введена летом 2020 года.
 
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