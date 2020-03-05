ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе заработает в июле

05.03.2020 07:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Крупный завод по производству консервированного детского питания введут в эксплуатацию под Минском в июле этого года, сообщил председатель райисполкома Николай Артюшкевич во время пресс-тура в Дзержинский район.

«В районе будем вводить в эксплуатацию предприятие по выпуску консервированного детского питания. Здесь будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Поэтому в будущем планируется создать свое предприятие по выращиванию коз. Объемы будут большие, предприятие крупное. Открытие запланировано на июль 2020 года. Здесь будет трудоустроено около 200 работников», — рассказал Николай Артюшкевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный завод по производству консервированного детского питания введут в эксплуатацию под Минском в июле этого года, сообщил председатель райисполкома Николай...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Корнеев: «В боксе все нечестно происходит"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика