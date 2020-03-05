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Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе заработает в июле
Источник материала: Партизан
Крупный завод по производству консервированного детского питания введут в эксплуатацию под Минском в июле этого года, сообщил председатель райисполкома Николай Артюшкевич во время пресс-тура в Дзержинский район.
«В районе будем вводить в эксплуатацию предприятие по выпуску консервированного детского питания. Здесь будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Поэтому в будущем планируется создать свое предприятие по выращиванию коз. Объемы будут большие, предприятие крупное. Открытие запланировано на июль 2020 года. Здесь будет трудоустроено около 200 работников», — рассказал Николай Артюшкевич.
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Крупный завод по производству консервированного детского питания введут в эксплуатацию под Минском в июле этого года, сообщил председатель райисполкома Николай...
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