Завод по выпуску детского питания в Дзержинском районе заработает в июле

«В районе будем вводить в эксплуатацию предприятие по выпуску консервированного детского питания. Здесь будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Поэтому в будущем планируется создать свое предприятие по выращиванию коз. Объемы будут большие, предприятие крупное. Открытие запланировано на июль 2020 года. Здесь будет трудоустроено около 200 работников», — рассказал Николай Артюшкевич.