Без стужи и вьюги. На что повлияла зима, которой не было?

Источник материала: Аргументы и факты

На лыжах в этом сезоне многие так и не постояли. ©

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Бесснежная или малоснежная зима может ощутимо сказаться на состоянии экосистем регионов, где в норме достаточно большая толщина снежного покрова. В частности, это окажет влияние на численность комаров в начале лета. И если для человека лето без мошкары – скорее положительный итог, то на птицах отсутствие комаров, мошек и других насекомых, которыми они питаются, может сказаться негативно. При этом не исключено, что комары все же появятся. Если весной будет достаточно теплая и дождливая погода, это обеспечит оптимальную среду для их развития.

Аномально теплая погода нынешней зимы создала условия для более ранней активизации клещей. По данным Минздрава, первые укусы клещей были зафиксированы уже в январе.

А вот в Беловежской пуще из-за теплой зимы прогнозируют массовое размножение короеда-типографа и вершинного короеда. На зимовку часть стволовых вредителей уходит в подстилку, другая – остается на стволе под корой деревьев. Нормальной зимой некоторые вредители вымерзают, что уменьшает риск вспышек массового размножения. Но на этот раз погодные условия были другие.

ЗДАНИЯ И ДОРОГИ

Начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Наталья КЛЕВЕЦ отмечает, что погодные условия нынешней зимы – аномальные: «Это нетипичные условия для территории нашей страны. Мы видим преимущественно среднесуточные положительные температуры, и это ненормально. И, скорее всего, от этого будет больше отрицательных последствий, чем положительных. В этом году у нас были частые переходы с положительных температур к отрицательным, и это негативно сказывается, в частности, на долговечности зданий и сооружений».

В то же время дорожные службы говорят о том, что «мягкой» зимой дороги требуют меньше ремонта. «В такую погоду ремонта будет меньше. Обычно мы страдаем от перепада температур – микротрещины на покрытии под воздействием «минуса» и «плюса» увеличиваются», – отмечает замгендиректора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодора» Мингорисполкома Олег ЛУКАШЕНКО. Метеобомба. Правда ли, что в аномальной зиме виновато климатическое оружие?

ЖКХ

Из-за «несостоявшейся» зимы белорусы меньше заплатят по «жировкам». «Что касается типовой «двушки» в 48 м² с наличием зарегистрированных, за январь 2019 года было начислено 17,93 руб., а за январь 2020 года – 14,32 руб. Учитывая, что тариф повысился, но объем гигакалорий уменьшился за счет теплой зимы, экономия очевидна», – рассказала заместитель начальника управления по расчету ЖКУ филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Татьяна МИКУЛИЧ.

Перерасчет происходит, как правило, в конце отопительного сезона. Больше выгоды получат те, в чьих домах установлены приборы индивидуального учета тепла, которые позволяют самостоятельно регулировать температуру в доме.

СПОРТ

Теплая зима повлияла и на развитие бизнеса в сфере проката лыжного инвентаря и сопутствующих услуг. К примеру, крупные горнолыжные трассы были подготовлены лишь в «Силичах» и «Логойке», хотя и в этих комплексах трудности со снегом присутствовали: заготовить искусственную «подушку» с помощью снежных пушек можно только при минусовой температуре воздуха.

С трудностями столкнулись и организаторы чемпионата Европы по биатлону, а также этапа Кубка IBU. Снега хватило лишь на прокладку небольшого круга, а программу соревнований пришлось немного скорректировать.