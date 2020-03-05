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Какой вы киноман? Угадайте фильм по скучным пересказам

05.03.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как часто вы выбираете фильм, исходя только из одного сюжета? А сможете ли разглядеть интересную идею в абсолютно противоположном по духу описании? В рамках 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm мы сделали тест, в котором самые закрученные сюжеты будут выглядеть как обычный комментарий друга. Сможете ли вы угадать, о чем идет речь?

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Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm в 2020 году проходит девятый раз под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Его организует компания A1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Работы принимаются до 21 марта. Подробности на smartfilm.by.

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В рамках 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm мы предлагаем вам угадать фильм по неинтересному пересказу. *Партнерский материал
 
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