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Какой вы киноман? Угадайте фильм по скучным пересказам
Источник материала: Tut.by
Как часто вы выбираете фильм, исходя только из одного сюжета? А сможете ли разглядеть интересную идею в абсолютно противоположном по духу описании? В рамках 9-го международного фестиваля мобильного кино
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В рамках 9-го международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm мы предлагаем вам угадать фильм по неинтересному пересказу. *Партнерский материал
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