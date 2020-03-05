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В д. Ходыничи Кобринского района при пожаре погиб мужчина

05.03.2020 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 04.03.2020 по 06-00 05.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Кобринском и Березовском районах).

В д. Ходыничи Кобринского района при пожаре погиб мужчина

На пожаре погиб 1 человек, повреждена 1 единица техники.

04.03.2020 г., 08-26. В д. Ходыничи Кобринского района на ул. Песчаной произошел пожар в блочной летней кухне, принадлежащей гр-ке 1967 г.р. Погиб брат хозяйки строения, гр-н 1963 г.р. Огнем повреждены постельные принадлежности, одежда на погибшем, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

05.03.2020 г., 02-45. В д. Заречье Березовского района в с/т «Ремонтник-2» по ул. Железнодорожной произошел пожар в легковом автомобиле «Renault Laguna» 2001 г.в., принадлежащем гр-ке 1991 г.р. В результате пожара уничтожен моторный отсек, повреждены лобовое стекло и панель приборов. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  C 06-00 04.03.2020 по 06-00 05.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Кобринском и Березовском районах). На пожаре погиб 1 человек, повреждена 1...
 
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