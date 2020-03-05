В д. Ходыничи Кобринского района при пожаре погиб мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 04.03.2020 по 06-00 05.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Кобринском и Березовском районах).





На пожаре погиб 1 человек, повреждена 1 единица техники.

04.03.2020 г., 08-26. В д. Ходыничи Кобринского района на ул. Песчаной произошел пожар в блочной летней кухне, принадлежащей гр-ке 1967 г.р. Погиб брат хозяйки строения, гр-н 1963 г.р. Огнем повреждены постельные принадлежности, одежда на погибшем, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

05.03.2020 г., 02-45. В д. Заречье Березовского района в с/т «Ремонтник-2» по ул. Железнодорожной произошел пожар в легковом автомобиле «Renault Laguna» 2001 г.в., принадлежащем гр-ке 1991 г.р. В результате пожара уничтожен моторный отсек, повреждены лобовое стекло и панель приборов. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС . Причина пожара устанавливается.