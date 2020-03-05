14,5 тысячи человек в Беларуси под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом

Источник материала: Горецкий вестник

Министерство здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом взяло под наблюдение 14,5 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.





«Мы взяли на контроль, под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тыс. тех, кто либо находился в окружении (инфицированных. — Прим. БЕЛТА), либо был в неблагоприятных странах. Это в целом суммарно за весь период», — рассказала Наталья Жукова.

Она напомнила, что в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса — четыре в Минске и два в Витебске. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Кроме того, были изолированы не только пациенты с подтвержденным носительством вируса, но и те, с которыми первые наиболее тесно общались.

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.