Почти 150 станций для зарядки электромобилей построят в Минске

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Об этом рассказал директор предприятия Александр Драгун.

««Белоруснефть» — государственный оператор по созданию сети зарядных электростанций. В Минске уже установлено 132 таких объекта, в нынешнем планируем построить еще 147. В основном их размещают возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, на заправках, во дворах жилых массивов», - со ссылкой на Драгуна сообщают «Минск-Новости».