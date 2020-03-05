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Почти 150 станций для зарядки электромобилей построят в Минске

05.03.2020 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Почти 150 станций для зарядки электромобилей построят в Минске
БЕЛТА

Об этом рассказал директор предприятия Александр Драгун.

««Белоруснефть» — государственный оператор по созданию сети зарядных электростанций. В Минске уже установлено 132 таких объекта, в нынешнем планируем построить еще 147. В основном их размещают возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, на заправках, во дворах жилых массивов», - со ссылкой на Драгуна сообщают «Минск-Новости».

Одна из таких зарядок находится на АЗС № 22 (г. Минск, ул. Володько, 3). Она мощностью 50 кВт, позволяет «заправить» сразу несколько электромобилей. Ежедневно ею пользуются 2–4 обладателя электромобиля. 

Почти 150 станций для зарядки электромобилей построят в Минске
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Теги: Минск
 
 
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РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка» планирует возвести в белорусской столице в 2020 г. 147 станций для зарядки электромобилей.
 
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