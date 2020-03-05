Почти 150 станций для зарядки электромобилей построят в Минске

Об этом рассказал директор предприятия Александр Драгун.
««Белоруснефть» — государственный оператор по созданию сети зарядных электростанций. В Минске уже установлено 132 таких объекта, в нынешнем планируем построить еще 147. В основном их размещают возле торгово-развлекательных и бизнес-центров, на заправках, во дворах жилых массивов», - со ссылкой на Драгуна сообщают «Минск-Новости».
Одна из таких зарядок находится на АЗС № 22 (г. Минск, ул. Володько, 3). Она мощностью 50 кВт, позволяет «заправить» сразу несколько электромобилей. Ежедневно ею пользуются 2–4 обладателя электромобиля.