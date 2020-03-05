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К племяннику экс-президента пришли с обыском

05.03.2020 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В доме племянника экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева провели обыск в рамках дела о нападении на АЗС в селе Беш-Кунгей в декабре 2019 года. Об этом 4 марта сообщило издание Vesti.Kg.

По словам Акылбека Асаналиева (сына сестры Атамбаева), пятеро милиционеров прибыли к нему домой в 8:30 4 марта. Что конкретно они ищут, милиционеры не объяснили. Сказали лишь, что обыск связан с ограблением АЗС.

Асаналиев считает, что дело о нападении на АЗС лишь предлог, а на самом деле обыск связан с делом о штурме резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Сейчас в Первомайском районном суде Бишкека проходит второе заседание в рамках предварительного слушания по этому делу. 

На первом заседании 3 марта присутствовал сам Атамбаев (ранее он отказывался ездить из СИЗО в суд). На второе заседание экс-президент не приехал.

Асаналиев заявил, что правоохранительные органы не впервые проявляют к нему внимание. По его словам, в конце прошлой недели его уже вызывали в Аламудунский РОВД на профилактическую беседу. 


Милиционеры потребовали написать расписку с обещанием не участвовать в митинге в поддержку заключенного экс-депутата Садыра Жапарова. Он прошел 2 марта и вылился в беспорядки, милиция разогнала протестующих с применением водометов, служебных собак и светошумовых гранат. В отношении организаторов митинга возбуждено дело о попытке насильственного захвата власти.

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год и стал первым главой страны, ушедшим в отставку без революции. Но затем у него испортились отношения с преемником Сооронбаем Жээнбековым, и он оказался в оппозиции. 

В июне 2019 года с Атамбаева сняли юридическую неприкосновенность. В августе после двухдневного штурма резиденции экс-президента арестовали и предъявили обвинения по делу о беспорядках в Кой-Таше и по ряду коррупционных дел.
 
 
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В доме племянника экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева провели обыск в рамках дела о нападении на АЗС в селе Беш-Кунгей в декабре 2019 года. Об этом 4 марта...
 
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