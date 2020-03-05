Для проселков сгодится: обновлен универсал Mercedes E-класса All-Terrain

Источник материала: Tut.by

Одновременно с премьерой обновленного E-класса в Mercedes рассказали о еще одной модернизированной машине семейства — приподнятой вариации универсала, обозначаемой приставкой All-Terrain.





Она также получила аналогичный перечень доработок, а от исходного универсала отличается привычной для машин такого рода «внедорожной» атрибутикой. По сути, это украшательство — пластик на колесных арках и порогах, декоративная защита днища, иные бампера и решетка радиатора с массивными брусьями в стилистике кроссоверов бренда.





Стандартные колесные диски — диаметром 19 дюймов, за доплату предлагаются на дюйм больше. В «базе» у E-класса All-Terrain также имеются постоянный полный привод 4Matic и пневмоподвеска Air Body Control. У ездовой электроники помимо привычных установок предусмотрены режимы Offroad и Offroad+, когда пневмоподвеска приподнимает кузов на несколько миллиметров.





В салоне появилась новая мультимедиа-система MBUX с 12,3-дюймовым экраном, визуально объединенного с широким дисплеем виртуальной приборной панели. От обычного E-класса на All-Terrain перекочевали и новейшие электронные ассистенты.





Двигатель для приподнятого универсала пока заявлен один. Это новая рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 367 л.с., работающая в связке с 9-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором.





В европейскую продажу «внедорожный» E-класс поступит этим летом вместе с базовым универсалом, позже в гамме All-Terrain появятся и другие силовые агрегаты.