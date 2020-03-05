ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для проселков сгодится: обновлен универсал Mercedes E-класса All-Terrain

05.03.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одновременно с премьерой обновленного E-класса в Mercedes рассказали о еще одной модернизированной машине семейства — приподнятой вариации универсала, обозначаемой приставкой All-Terrain.


Она также получила аналогичный перечень доработок, а от исходного универсала отличается привычной для машин такого рода «внедорожной» атрибутикой. По сути, это украшательство — пластик на колесных арках и порогах, декоративная защита днища, иные бампера и решетка радиатора с массивными брусьями в стилистике кроссоверов бренда.


Стандартные колесные диски — диаметром 19 дюймов, за доплату предлагаются на дюйм больше. В «базе» у E-класса All-Terrain также имеются постоянный полный привод 4Matic и пневмоподвеска Air Body Control. У ездовой электроники помимо привычных установок предусмотрены режимы Offroad и Offroad+, когда пневмоподвеска приподнимает кузов на несколько миллиметров.


В салоне появилась новая мультимедиа-система MBUX с 12,3-дюймовым экраном, визуально объединенного с широким дисплеем виртуальной приборной панели. От обычного E-класса на All-Terrain перекочевали и новейшие электронные ассистенты.


Двигатель для приподнятого универсала пока заявлен один. Это новая рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 367 л.с., работающая в связке с 9-ступенчатым «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором.


В европейскую продажу «внедорожный» E-класс поступит этим летом вместе с базовым универсалом, позже в гамме All-Terrain появятся и другие силовые агрегаты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одновременно с премьерой обновленного E-класса в Mercedes рассказали о еще одной модернизированной машине семейства - приподнятой вариации универсала, обозначаемой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наркозависимость формируется почти сразу после первого употребления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика