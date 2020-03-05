Для тех, кто любит черное: Mitsubishi Eclipse Cross получил новую лимитированную серию

Источник материала: Tut.by

Mitsubishi объявила о выводе на рынок ТС специальной версии «паркетника» Eclipse Cross Black Edition.





Среди отличительных особенностей такого кроссовера — выполненные в черном цвете элементы внешней и внутренней отделки, включая решетку радиатора, нижнюю накладку переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивку потолка. Также Eclipse Cross Black Edition получил черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и алюминиевые накладки на педали.





Кроссовер в особом исполнении будет доступен в черном, белом, красном или сером цветах кузова. Силовой агрегат прежний — 1,5-литровая рядная турбо-«четверка» MIVEC (150 л.с.) в паре с вариатором. Производство новой серии стартовало на заводе в Японии в январе 2020 года. Количество автомобилей ограничено.

В Беларуси Eclipse Cross Black Edition доступен на базе комплектации Ultimate 4WD 2020 модельного года с полным приводом. Стоимость — 76 654 рублей.