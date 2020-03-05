В Индонезии заболевших коронавирусом отправят на необитаемый остров

Власти Индонезии намерены организовать на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает в четверг, 5 марта, газета TheJakartaPost.





Больницу для зараженных коронавирусом планируют открыть на небольшом ныне необитаемом острове Галанг. Он входит в состав провинции Архипелаг Риау.





На Галанге сохранились бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой. В то же время данный остров находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на крупном соседнем острове Батам.









Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая заболевания в стране.





Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в Джакарте и на острове Батам.





Коронавирус продолжает "покорять" европейские страны. На сегодня больные COVID-19 есть уже во многих странах Европы, в том числе в Беларуси, Украине, Литве и Польше.