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Наркозависимость формируется почти сразу после первого употребления
05.03.2020 09:59 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Подавляющее большинство наркоманов (свыше 80%) – молодые люди в возрасте 18-30 лет, и реальное количество их значительно больше официальной цифры. К сожалению, все чаще к наркотикам прикладываются дети и подростки.
Для Республики Беларусь наркотизация населения – это вопрос национальной безопасности, т. к. географическое расположение Беларуси используется организаторами международного наркотрафика для транзитного перемещения наркотиков и в качестве рынка их сбыта.
Наркомания – это резко выраженное влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) растительного или синтетического происхождения, которые действуют преимущественно на центральную нервную систему и вызывают непреодолимую потребность в наркотике.
Зависимость формируется почти во всех случаях сразу после первого употребления, окончательно наступает – после второго. Этим пользуются наркоторговцы: сначала входят в доверие подростка или молодого человека, а затем в неформальной обстановке предлагают бесплатно попробовать наркотик. Этим подсаживают человека «на дозу», а затем, когда зависимость появилась, предлагают «заработать». Наркотические вещества стоят немалых денег, и подросток, который уже попробовал и втянулся, соглашается продавать эти вещества другим. Наркотическая зависимость настолько сильна, что страдающие от нее люди готовы на все, лишь бы получить заветную дозу.
Причины употребления наркотиков:
недостаток любви, уважения и внимания со стороны близких людей;
эксперимент над своим сознанием;
любопытство;
тревожность, продолжающаяся длительное время;
бунтарство;
желание следовать моде (клубная жизнь и ее атрибуты);
бесцельность существования и отсутствие каких-либо интересов в жизни.
Последствия употребления наркотиков можно разделить на три группы:
При регулярном употреблении наркоманы даже с крепким здоровьем живут не более 10 лет. Большинство умирает раньше; распространены случаи, когда люди умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического веществ.
Как бороться с наркотической зависимостью?
Николай СМИРНОВ,
врач психиатр-нарколог Каменецкой ЦРБ.
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Подавляющее большинство наркоманов (свыше 80%) – молодые люди в возрасте 18-30 лет, и реальное количество Сообщение Наркозависимость формируется почти сразу после...
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