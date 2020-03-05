Наркозависимость формируется почти сразу после первого употребления

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Подавляющее большинство наркоманов (свыше 80%) – молодые люди в возрасте 18-30 лет, и реальное количество их значительно больше официальной цифры. К сожалению, все чаще к наркотикам прикладываются дети и подростки.

Для Республики Беларусь наркотизация населения – это вопрос национальной безопасности, т. к. географическое расположение Беларуси используется организаторами международного наркотрафика для транзитного перемещения наркотиков и в качестве рынка их сбыта.

Наркомания – это резко выраженное влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) растительного или синтетического происхождения, которые действуют преимущественно на центральную нервную систему и вызывают непреодолимую потребность в наркотике.

Угощение наркотиком по Уголовному кодексу Республики Беларусь считается сбытом и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества или без конфискации

Зависимость формируется почти во всех случаях сразу после первого употребления, окончательно наступает – после второго. Этим пользуются наркоторговцы: сначала входят в доверие подростка или молодого человека, а затем в неформальной обстановке предлагают бесплатно попробовать наркотик. Этим подсаживают человека «на дозу», а затем, когда зависимость появилась, предлагают «заработать». Наркотические вещества стоят немалых денег, и подросток, который уже попробовал и втянулся, соглашается продавать эти вещества другим. Наркотическая зависимость настолько сильна, что страдающие от нее люди готовы на все, лишь бы получить заветную дозу.

Причины употребления наркотиков:

недостаток любви, уважения и внимания со стороны близких людей;

эксперимент над своим сознанием;

любопытство;

тревожность, продолжающаяся длительное время;

бунтарство;

желание следовать моде (клубная жизнь и ее атрибуты);

бесцельность существования и отсутствие каких-либо интересов в жизни.

Последствия употребления наркотиков можно разделить на три группы:

медицинские (депрессия, передозировка, судороги, воспаления вен, гепатиты, СПИД, заболевания центральной нервной системы и внутренних органов); психические (привыкание, страхи, высокий суицидальный риск); социальные (криминогенность, домашние скандалы, потеря друзей).

При регулярном употреблении наркоманы даже с крепким здоровьем живут не более 10 лет. Большинство умирает раньше; распространены случаи, когда люди умирают в течение первого года с момента начала употребления наркотического веществ.

Как бороться с наркотической зависимостью?

Ни под каким предлогом не пробуйте наркотики! Если же это все-таки произошло, то откажитесь от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание. Если чувствуете, что попали в сети наркомании, сразу же посоветуйтесь с теми, кому доверяете и обязательно обратитесь за специализированной помощью в учреждения здравоохранения по телефонам: УЗ «Брестский областной наркологический диспансер», приемное отделение: (8-0162) 53-41-32; УЗ «Каменецкая ЦРБ», врач психиатр-нарколог: (8-01631) 2-50-66.

Николай СМИРНОВ,

врач психиатр-нарколог Каменецкой ЦРБ.