В аэропорту появится больше установок дезинфекции

Источник материала: Аргументы и факты

В рамках превентивных мер в местах общего пользования и служебных помещениях аэровокзала установлено 60 дозаторов с дезинфицирующим средством (унодез), а также 25 сенсорных диспенсеров.

В ближайшее время в дополнение к имеющимся появится еще 25 штук. Кроме того, на предприятии создан резерв дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

При этом в аэропорту стали чаще убирать и дезинфецировать общественные и служебные помещения, а также перронные автобусы, которые перевозят пассажиров от терминала к самолету и обратно.