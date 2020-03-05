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В аэропорту появится больше установок дезинфекции

05.03.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В аэропорту появится больше установок дезинфекции
Фото из открытых источников

В рамках превентивных мер в местах общего пользования и служебных помещениях аэровокзала установлено 60 дозаторов с дезинфицирующим средством (унодез), а также 25 сенсорных диспенсеров.

В ближайшее время в дополнение к имеющимся появится еще 25 штук. Кроме того, на предприятии создан резерв дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

При этом в аэропорту стали чаще убирать и дезинфецировать общественные и служебные помещения, а также перронные автобусы, которые перевозят пассажиров от терминала к самолету и обратно.

Для обеззараживания воздуха в помещениях с большим скоплением людей установлены бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха. 

В аэропорту появится больше установок дезинфекции
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Национальный аэропорт продолжает работать в соответствии с рекомендациями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по вопросам предупреждения завоза и...
 
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