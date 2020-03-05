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Преданность под грифом «секретно»: чем занимались собаки на войне. Анонс «Специального репортажа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько «кличек» особенных солдат затерялось в хаосе Великой Отечественной, почему собак-диверсантов так боялись фашисты и где в Беларуси появится памятник хвостатым героям?
О подвиге с пометкой «собачье дело» очередная серия из цикла «Специальный репортаж» на СТВ.
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Новости Беларуси. Сколько «кличек» особенных солдат затерялось в хаосе Великой Отечественной, почему собак-диверсантов так боялись фашисты и где в Беларуси...
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