Как в тюрьмах беларуски с детьми перестают быть мамами

Правозащитники «Могилевской Весны» решили направить запрос в Департамент исполнения наказаний и затем получили ответ от заместителя начальника по поводу условий содержания мам с грудными детьми в заключении.





Корреспондент журнала о правах человека MSPRING.ONLINE встретился с освободившимися узницами гомельской колонии для женщин, чтобы выяснить судьбу общежития, открытого для мам с детьми.





Оказалось, что проблема не только в системе отопления, но и во всей системе исполнения наказаний.





У осуждённых женщин нет права на «декретный» — социальный отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет. Это дискриминация, которая не оправдывается никакими объективными соображениями. Но всё законно.





В КГК и Департамент труда за ответом

Чтобы прояснить ситуацию, правозащитники «Могилёвской весны» обратились в Комитет госконтроля с просьбой установить источник финансовых средств, потраченных на реконструкцию здания общежития для совместного проживания осужденных мам с грудными детьми, и проверить эффективность их использования.





Также они обратились в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты с вопросом, на каком основании женщины с детьми в возрасте до трех лет, отбывающие наказание в ИК-4, лишены права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет и ежемесячного государственного пособия.





Оба запроса были пересланы в Департамент исполнения наказания. И в первый день весны был получен ответ за подписью замначальника ДИН Владислава Мандрика (текст письма имеется в редакции MSPRING.ONLINE).





Выяснилось, что в 2018 году здание было капитально отремонтировано за счёт госбюджета. В нём, помимо участка для совместного пребывания осуждённых женщин с грудными детьми, размещены участок для несовершеннолетних девушек, совершивших преступления, и филиал гомельской средней школы №34.





Все оказалось правдой

Далее милицейский начальник использует более сложные формулировки, из которых всё равно становится понятно, что описанные нами проблемы имели место:





«…здание используется с ноября 2018 года при соблюдении температурного режима и иных требований, предъявляемых к помещениям, предназначенным для нахождения людей (в том числе детей). Соответственно, в помещениях филиала СШ №34 температура воздуха поддерживается в пределах допустимой нормы».





То есть, уточнено, что в помещениях филиала средней школы температура была в пределах нормы. Но тогда вопрос — а в помещениях общежития для мам с детьми, для которых всё строилось — что?





Далее следует обнадёживающий абзац. С последней декады февраля некоторым мамам разрешили находиться со своими детьми и в ночное время (с субботы на воскресенье). Всё же, хоть какие-то изменения к лучшему в женской колонии есть.





Но вот ещё дальше следует пассаж, который всю прошлогоднюю инициативу ДИН с общежитием и гуманизацией ставит в принципе под вопрос. Владислав Мандрик пояснил, что в доме ребёнка исправительного учреждения дети находятся на государственном обеспечении, и закономерно, в соответствии с Законом «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей», пособия на них не назначаются.





Также законодательством Республики Беларусь не предусмотрено предоставление осуждённым к лишению свободы социальных отпусков по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. То есть, получается, что ДИН вложил деньги в общежитие, которое если опираться на закон, использовать нет возможности.





Закон суров, но таков закон

Один из авторов обращений в КГК и Департамент госинспекции труда Александр Бураков отмечает, что действительно п.3.3 статьи 1 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей» предусматривает, что на детей, которые находятся на гособеспечении в казённом доме ребёнка, пособия не назначаются.





Но тогда возникает вопрос, зачем было в принципе заниматься этой темой и тратить бюджетные деньги, если и социальных отпусков по уходу за ребёнком до 3 лет нет? Замначальника ДИН не ссылается ни на какой правовой акт, а тем временем общие положения о социальных отпусках предусмотрены статьёй 183 Трудового кодекса.









Юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко объяснил сложившуюся ситуацию с мамами в колониях.





«Осуждённые в колониях работают не на основании трудового договора, а в связи с осуждением. Их труд регулируется в первую очередь Уголовно-исполнительным кодексом (УИК). А другие правовые акты, в том числе Трудовой кодекс, применяются только тогда, когда на это есть прямое указание в УИК.





Проблема в том, что в Уголовно-исполнительном кодексе нет нормы о социальных отпусках. Значит осуждённым мамам они не положены. И всё это в рамках закона. Спрашивать с ДИН о социальных отпусках просто бессмысленно.





Этот вопрос нужно ставить перед законодателями. Это то, что должны сделать депутаты – изменить УИК, дав матерям права на отпуск по уходу.





Материнство на воле и в колонии не должно отличаться более, чем это требуется для выполнения условий наказания в виде лишения свободы – изоляции от общества, воспитательной работы и т.д.





Но труд при этом не должен стать средством дискриминации. А в случае с заключёнными матерями труд стал средством разлучить их с детьми в том возрасте, когда присутствие матери жизненно необходимо».





Напомним, в гомельской женской колонии №4 постоянно отбывают срок примерно 1500 узниц. А количество детей в возрасте до трёх лет держится на уровне около трёх десятков. И все мамы согласно режима обязаны постоянно жить не с детьми, а в отряде, их даже не освобождают от дежурств. Они могут видеться со своими малышами лишь в отведённое для этого время – час утром и пару часов вечером.