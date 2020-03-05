«Глупо давать прогнозы на следующий сезон. В преддверии этого, уже канувшего в лету, придворные соловьи пели такие дифирамбы – «мама,не горюй!»...





Что получили по итогу? «Средний палец» и «слезы с двух глаз»... И поверьте, никого это не радует! Ни-ко-го!!! Я имею ввиду людей, действительно переживающих за наш хоккей, конечно.





Есть очевидный факт. Отрицать который невозможно. За годы скитаний по просторам КХЛ, «зубры» сожрали столько зелени, что даже диванным дуракам понятно – не в ту «скотину» корм... Двенадцать лет мимо ОИ, «лифт» в ЧМ, «убожество» в КХЛ и посредственный внутренний чемпионат...





Что имеем,то имеем. А может, просто кто-то «имеет» всех нас?...» – написал Иванов в своем Instagram.