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Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий уплатят из бюджета

05.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году уплатят из бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 марта 2020 года №129 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий уплатят из бюджета

Министерству финансов поручено за счет республиканского бюджета обеспечить возмещение части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, а также части некоторых расходов.

Речь идет о предприятиях ОАО "Гомельдрев", ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Мостовдрев", ОАО "Речицадрев", ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат", РУП "Завод газетной бумаги".

Полученные средства направляются организациями в 2020-2021 годах на пополнение собственных оборотных средств.

Концерну "Беллесбумпром" вместе с Госкомимуществом нужно будет до 1 апреля 2021 года внести проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах хозобществ на суммы оказанной им господдержки.

 
 
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  Проценты по кредитам деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий в 2020 году уплатят из бюджета. Соответствующее постановление Совета Министров от 3...
 
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