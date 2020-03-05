Попытка перемещения через границу 70 килограмм MDMA и 12 килограмм кокаина не удалась

Источник материала: Виртуальный Брест

Вступил в законную силу приговор суда Брестского района в отношении мужчины, имеющего гражданство Украины и Словакии, за хранение и перемещение через границу особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.





В мае 2019 года иностранец попытался незаконно провезти через пункт пропуска «Домачево» почти 70 килограмм MDMA и 12 килограмм кокаина.

В своем автомобиле Volkswagen он спрятал опасные вещества в газовом баллоне, установленном в багажном отделении и в полостях порогов, которые были обнаружены пограничниками в ходе углубленного досмотра. На «черном» рынке данная партия товара оценивается почти в 2 миллиона евро. При разделении на разовые дозы размер партии MDMA составил около 461 тысячи доз, кокаина – около 35 тысяч.

Иностранный гражданин признан виновным по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 (сбыт, хранение, перевозка особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и перемещение их через таможенную границу Евразийского экономического союза) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ему вынесено наказание в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.