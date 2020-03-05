ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попытка перемещения через границу 70 килограмм MDMA и 12 килограмм кокаина не удалась

05.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вступил в законную силу приговор суда Брестского района в отношении мужчины, имеющего гражданство Украины и Словакии, за хранение и перемещение через границу особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.

Попытка перемещения через границу 70 килограмм MDMA и 12 килограмм кокаина не удалась

В мае 2019 года иностранец попытался незаконно провезти через пункт пропуска «Домачево» почти 70 килограмм MDMA и 12 килограмм кокаина.

В своем автомобиле Volkswagen он спрятал опасные вещества в газовом баллоне, установленном в багажном отделении и в полостях порогов, которые были обнаружены пограничниками в ходе углубленного досмотра. На «черном» рынке данная партия товара оценивается почти в 2 миллиона евро. При разделении на разовые дозы размер партии MDMA составил около 461 тысячи доз, кокаина – около 35 тысяч.

Иностранный гражданин признан виновным по ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 (сбыт, хранение, перевозка особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и перемещение их через таможенную границу Евразийского экономического союза) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ему вынесено наказание в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вступил в законную силу приговор суда Брестского района в отношении мужчины, имеющего гражданство Украины и Словакии, за хранение и перемещение через границу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коронавирус – что делать и куда бежать? Главврач Горецкой больницы объясняет, как себя вести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика