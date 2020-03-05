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Шведка Андерссон выиграла спринт Кубка IBU в Раубичах, белоруска Сабитова вновь не попала в топ-10
Источник материала: Tut.by
Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Андерссон (0+0) на четыре секунды опередила француженку Каролин Коломбо (0+0). Третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (0+0).
Единственная представительница Беларуси Аделина Сабитова (1+1) стала 27-й, проиграв более двух минут.
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Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
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