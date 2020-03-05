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Билетные карты, электробусы и автокемпинги. Как в Лиде хотят изменить транспортную инфраструктуру
05.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Транспортная инфраструктура – сфера, которая сегодня на особом контроле у председателя Лидского райисполкома.
По программе развития транспортного комплекса к концу 2020 года окупаемость перевозок собственными доходами автопарка должна составить 90% по городскому транспорту и 75% – по пригородному, пишет
Автопарку придется приложить массу усилий для достижения этих показателей. Результат сегодня – 67,4% и 59,4%. В каких направлениях предстоит работать нашему перевозчику в условиях конкуренции с частниками? Это оптимизация маршрутов, увеличение заказных рейсов, цифровая
Не снят с повестки и вопрос использования на городских маршрутах Лиды электробусов. Изучается целесообразность такого шага. Местной властью также рассматривается тема установки инновационных автобусных остановок и строительства в районе автокемпинга. Современные кемпинговые стоянки – это инфраструктура с парковкой, подведением электричества, канализации, водоснабжения. Если учесть безвизовый въезд, наш туристический потенциал и наличие реконструированной трассы М6, то автокемпинги должны быть востребованными, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.
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Транспортная инфраструктура – сфера, которая сегодня на особом контроле у председателя Лидского райисполкома. По программе развития транспортного комплекса к...
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