ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Билетные карты, электробусы и автокемпинги. Как в Лиде хотят изменить транспортную инфраструктуру

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Билетные карты, электробусы и автокемпинги. Как в Лиде хотят изменить транспортную инфраструктуру

Транспортная инфраструктура – сфера, которая сегодня на особом контроле у председателя Лидского райисполкома.

По программе развития транспортного комплекса к концу 2020 года окупаемость перевозок собственными доходами автопарка должна составить 90% по городскому транспорту и 75% – по пригородному, пишет «Лідская газета».

Автопарку придется приложить массу усилий для достижения этих показателей. Результат сегодня – 67,4% и 59,4%. В каких направлениях предстоит работать нашему перевозчику в условиях конкуренции с частниками? Это оптимизация маршрутов, увеличение заказных рейсов, цифровая оплата проезда и другие. По мнению главы региона, карты оплаты проезда срочно нужно внедрять в систему, поскольку на обилечивание пассажиров водитель теряет время, а оно — главный ресурс сегодня. Сергей Ложечник рассматривает транспортную инфраструктуру как ключевой фактор развития всего района.  

Не снят с повестки и вопрос использования на городских маршрутах Лиды электробусов. Изучается целесообразность такого шага. Местной властью также рассматривается тема установки инновационных автобусных остановок и строительства в районе автокемпинга. Современные кемпинговые стоянки – это инфраструктура с парковкой, подведением электричества, канализации, водоснабжения. Если учесть безвизовый въезд, наш туристический потенциал и наличие реконструированной трассы М6, то автокемпинги должны быть востребованными, сообщает пресс-служба Лидского райисполкома.

lidanews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортная инфраструктура – сфера, которая сегодня на особом контроле у председателя Лидского райисполкома. По программе развития транспортного комплекса к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика