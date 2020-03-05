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«Пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть»

05.03.2020 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть»
АиФ

Кому бы это сказать большое спасибо за перечень необходимых и «достаточных» предметов гигиены для пенсионеров? (статья «АиФ» №8 об изменении наборов потребительских корзин). Ясное дело, пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть…

Например, одной мочалки или менее литра шампуня должно хватать на год. Также 100 граммов крема на год - вполне неплохо. Хватит и для лица, и для рук, и для ног. Как насчёт туалетной бумаги? Зубные щётки вот тоже забыли, а их медицина рекомендует менять каждые 2 месяца…

И. Черевко

«Пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть»
Плюс 2,5 яйца. В Беларуси пересмотрели наборы потребительских корзин
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