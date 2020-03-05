Источник материала: Аргументы и факты

Кому бы это сказать большое спасибо за перечень необходимых и «достаточных» предметов гигиены для пенсионеров? (статья «АиФ» №8 об изменении наборов потребительских корзин). Ясное дело, пенсионерам ведь много не нужно, чтобы на лавочке посидеть…

Например, одной мочалки или менее литра шампуня должно хватать на год. Также 100 граммов крема на год - вполне неплохо. Хватит и для лица, и для рук, и для ног. Как насчёт туалетной бумаги? Зубные щётки вот тоже забыли, а их медицина рекомендует менять каждые 2 месяца…

И. Черевко