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В Могилёве будут судить женщину, выбросившую из окна младенца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительницу Могилева будут судить за попытку убийства ребенка с особой жестокостью.
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Она взяла ребенка 2019 года рождения и выбросила его из окна первого этажа. Женщина сознавала, что ребенок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя.
Мальчик был одет в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку. Ребенок упал с высоты 2,7 метра – это высота от окна до земли, где мальчик лежал на промерзшей земле со снегом. Младенца обнаружил прохожий. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу с закрытым переломом затылочной кости.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ.
При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного.
Ранее примененная женщине мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.
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Новости Беларуси. Жительницу Могилева будут судить за попытку убийства ребенка с особой жестокостью. По информации прокуратуры Могилевской области, днем 2...
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