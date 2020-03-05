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В Могилёве будут судить женщину, выбросившую из окна младенца

05.03.2020 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительницу Могилева будут судить за попытку убийства ребенка с особой жестокостью. 

По информации прокуратуры Могилевской области, днем 2 декабря прошлого года 45-летняя женщина находилась в нетрезвом состоянии в квартире родственников. 

Она взяла ребенка 2019 года рождения и выбросила его из окна первого этажа. Женщина сознавала, что ребенок в силу своего возраста не мог оказать ей активное сопротивление и защитить себя. 

Позже женщина не смогла объяснить, как младенец оказался на улице – здесь подробнее

Мальчик был одет в колготки, полукомбинезон и легкую кофточку. Ребенок упал с высоты 2,7 метра – это высота от окна до земли, где мальчик лежал на промерзшей земле со снегом. Младенца обнаружил прохожий. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу с закрытым переломом затылочной кости. 

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК РБ.  

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного.  

Ранее примененная женщине мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Жительницу Могилева будут судить за попытку убийства ребенка с особой жестокостью.  По информации прокуратуры Могилевской области, днем 2...
 
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