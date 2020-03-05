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Новый тренд: люди начали снимать порно про коронавирус

05.03.2020 12:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если принять на веру, что искусство имитирует жизнь, то из-за коронавируса жизнь многих людей во всем мире сейчас довольно печальна. Обязанность превратить панику в развлечение взяло на себя порно, в котором актеры стали обыгрывать актуальную повестку, а их ролики пользуются популярностью. Об этом пишет Vice.

Например, в видео под названием «Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan», который записала пара Spicy x Rice и выложила на PornHub, зритель видит «Джерри», работника здравоохранения в костюме химзащиты. Он бродит по полуразрушенной больнице и спотыкается, тяжело дышит, его сердце громко стучит. Внезапно на мужчину запрыгивает женщина в больничном халате – так начинается секс. 

В другом видео с заголовком «Deserted Wuhan» те же Spicy x Rice, помимо секс-сцен, показывают довольно правдоподобную атмосферу местности. Китайский город Ухань, где якобы разворачивается сюжет, на самом деле почти обезлюдел, общественный транспорт не ездит, а передвижение местных жителей вот уже месяц ограничено. «Думаю, люди тянутся к теме COVID-19 в порно по тем же причинам, что и люди, которые боятся темноты и включают фильмы ужасов, – говорит представитель сайта для взрослых xHamster, где также есть порно о коронавирусе, но меньше, чем на PornHub. – Мы все ищем вещи, которые делают нас живыми».

Некоторые авторы порно через свой контент пытаются обучить аудиторию. Так, в фильме «COVID-19 Coronavirus: Horny Slut Has to Use Protection During Outbreak!» героиня Little Squirtles кричит партнеру: «Я дома! И такая возбужденная!» Тот (Чейз Паундер) выходит навстречу в маске и останавливает девушку: «Подожди, не двигайся. Разве ты не слышала о COVID-19?» И проводит 30-секундный ликбез: зачем нужны медицинские маски, при чем здесь Ухань и как заниматься защищенным сексом. Со слов авторов, они хотели дать наблюдателям правильную информацию об эпидемии.

Многие, правда, нарочно отражают в порно громкую тему, чтобы улучшить статистику. В одном из таких порновидео – женщина в нижнем белье, бегущая босиком по дороге. Заголовок – «Конечный коронавирус». Есть ролики парней, которые записывают на камеру свою мастурбацию, но в заголовках фигурирует слово «коронавирус». Vice подчеркивает, чаще всего такая тенденция встречается среди азиатов. 

«Мне кажется, что люди тупо ищут [порно про коронавирус] как что-то новое... Я думаю, что почти никто на самом деле не сходит с ума от такого контента. Есть множество людей с «секс-загоном» о масках, но я не уверен, что это напрямую связано с COVID-19. Скорее всего, такое порно привлекательно для людей, потому что помогает поднять настроение во время беды», – резюмировал журналистам Чейз Паундер.

 
 
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Если принять на веру, что искусство имитирует жизнь, то из-за коронавируса жизнь многих людей во всем мире сейчас довольно печальна. Обязанность превратить панику...
 
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