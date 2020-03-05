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Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Источник материала: СТВ
Программа «Взгляд» впервые вышла на экраны осенью 1987 года. Она сразу же стала популярной среди зрителей, потому что выделялась среди всего того, что показывали по телевизору.
Первыми ведущими «Взгляда» были Влад Листьев, Дмитрий Захаров, Александр Любимов и Олег Вакуловский. Последний недолго был ведущим, вскоре его заменил Александр Политковский.
В марте 2020 года исполнилось 25 лет со дня убийства одного из самых ярких ведущих программы «Взгляд» Влада Листьева. К этой дате несколько журналистов сделали фильмы о телеведущем.
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Вот как изменились ведущие.
В разное время программу также вели Сергей Ломакин, Артем Боровик, Евгений Додолев, Игорь Кириллов.
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Программа «Взгляд» впервые вышла на экраны осенью 1987 года. Она сразу же стала популярной среди зрителей, потому что выделялась среди всего того, что показывали по...
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