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Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет

05.03.2020 12:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Программа «Взгляд» впервые вышла на экраны осенью 1987 года. Она сразу же стала популярной среди зрителей, потому что выделялась среди всего того, что показывали по телевизору. 

Первыми ведущими «Взгляда» были Влад Листьев, Дмитрий Захаров, Александр Любимов и Олег Вакуловский. Последний недолго был ведущим, вскоре его заменил Александр Политковский. 

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из программы

В марте 2020 года исполнилось 25 лет со дня убийства одного из самых ярких ведущих программы «Взгляд» Влада Листьева. К этой дате несколько журналистов сделали фильмы о телеведущем.   

Дочь и сын Влада Листьева. Как выглядят и чем занимаются дети телеведущего (смотрите здесь).  

На YouTube-канале «Редакция» вышел фильм «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ». Его автор – Алексей Пивоваров – поговорил в том числе и с бывшими ведущими популярной программы. У ролика более 2 миллионов просмотров. 

Вот как изменились ведущие. 

Дмитрий Захаров. Вел программу с 1987 до 1990. 

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из программы

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Редакция»

Александр Любимов. Был ведущим с 1987до 1991, и с 1994 до 2001. 

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из программы

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Редакция»

Владимир Мукусев. Вел «Взгляд» с 1988 до 1990. 

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из программы

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Редакция»

Александр Политковский. Был ведущим с 1988 по 1991. 

Ведущие программы «Взгляд». Как они выглядят спустя 30 лет
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Редакция»

В разное время программу также вели Сергей Ломакин, Артем Боровик, Евгений Додолев, Игорь Кириллов. 

Люди в материале: Влад Листьев, Владислав Листьев, Дмитрий Захаров, Александр Любимов, Олег Вакуловский, Владимир Мукусев, Александр Политковский

 
 
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Программа «Взгляд» впервые вышла на экраны осенью 1987 года. Она сразу же стала популярной среди зрителей, потому что выделялась среди всего того, что показывали по...
 
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