В Раубичах выступили удивительные датчанки. Кажется, они никогда не занимались биатлоном

Источник материала: Tut.by

На Кубке IBU в Раубичах последние места заняли датчанки Сара Хьялагер и Нанна Линн. Ни одна, ни вторая до этого никогда не выступали в официальных соревнованиях по биатлону.

Видео: « Беларусь 5 »

Нанна Линн (на видео) проиграла победительнице более 20 минут, продемонстрировав своеобразную технику лыжного бега. Призерам пришлось долго ждать ее финиш, без которого не могла начаться церемония награждения. Линн никогда не была профессиональной биатлонисткой, отдавая предпочтение экстремальным челленджам. Так, недавно она на велосипеде доехала из Китая в Данию. Путь в 17 000 километров занял девять месяцев.

Удивительно, но при этом она сегодня была далеко не худшей на огневом рубеже, закрыв половину мишеней.