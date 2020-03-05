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В Раубичах выступили удивительные датчанки. Кажется, они никогда не занимались биатлоном

05.03.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Кубке IBU в Раубичах последние места заняли датчанки Сара Хьялагер и Нанна Линн. Ни одна, ни вторая до этого никогда не выступали в официальных соревнованиях по биатлону.

Видео: «Беларусь 5»

Открыть/скачать видео (5,13 МБ)

Нанна Линн (на видео) проиграла победительнице более 20 минут, продемонстрировав своеобразную технику лыжного бега. Призерам пришлось долго ждать ее финиш, без которого не могла начаться церемония награждения. Линн никогда не была профессиональной биатлонисткой, отдавая предпочтение экстремальным челленджам. Так, недавно она на велосипеде доехала из Китая в Данию. Путь в 17 000 километров занял девять месяцев.

Удивительно, но при этом она сегодня была далеко не худшей на огневом рубеже, закрыв половину мишеней.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

• 19. of May 2019 • Day 278 •⁣ ⁣ 。OUT OF WORDS 。⁣ ⁣ 278 days and 17 015 kilometers on the road from Beijing.⁣ ⁣ I’ve been thinking about reaching home a million times.⁣ But never in my life did I imagine anything like this!⁣ Never in my wildest imagination did I expect that family, relatives, friends, neighbors and family friends would show up just to welcome ME back home ❤️⁣ ⁣ It’s simply impossible to put into words how thankful I am to have all of you in my life

 
 
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На Кубке IBU в Раубичах последние места заняли датчанки Сара Хьялагер и Нанна Линн. Ни одна, ни вторая до этого никогда не выступали в официальных соревнованиях по...
 
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