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Милиционеры приглашают пинчан вместе отметить профессиональный праздник правоохранителей

05.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Милиционеры приглашают пинчан вместе отметить профессиональный праздник правоохранителей
Пинские правоохранители приглашают жителей и гостей города в пятницу, 6 марта, отметить профессиональный праздник – День милиции, который стражи порядка отпраздновали накануне.

Торжественные мероприятия пройдут завтра на главной площади Пинска:

  • 9.30 — 13.00 — работа выставочного комплекса милиции Пинщины (транспорт и вооружения, демонстрация сувенирной продукции, работа стрелкового тира, полевая кухня);
  • 10.00 — показательные выступления сотрудников ОМОН и Пинского отдела Департамента охраны  по задержанию преступников с использованием специальной техники;
  • 10.10 — гарнизонный развод;
  • 10.50 — праздничный концерт в городском Доме культуры.

Всем желающим вход свободный.

 
 
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> Пинские правоохранители приглашают жителей и гостей города в пятницу, 6 марта, отметить профессиональный праздник – День милиции, который стражи порядка...
 
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