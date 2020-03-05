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Милиционеры приглашают пинчан вместе отметить профессиональный праздник правоохранителей
05.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Торжественные мероприятия пройдут завтра на главной площади Пинска:
Всем желающим вход свободный.
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> Пинские правоохранители приглашают жителей и гостей города в пятницу, 6 марта, отметить профессиональный праздник – День милиции, который стражи порядка...
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