Из-за трагедии на «Беларуськалии» пострадали 8 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий», сообщается в официальном Телеграм-канале СК. По предварительной информации, днем 4 марта при движении подземной машины для перевозки пассажиров произошло ее столкновение с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспорте работники предприятия.

В больницу доставили 8 человек, один из которых - водитель автомобиля - от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения.

Пресс-служба Минздрава дополнила, что госпитализированы 6 человек, 1 был отпущен домой после оказанной амбулаторно помощи.

С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины и сбора материала в шахту на глубину более 600 метров произвела спуск следственно-оперативная группа.