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В Гонконге у собаки обнаружили коронавирус. Она могла заразиться от своего хозяина

05.03.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы ранее сообщали, что в Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от человека к животному. Теперь власти официально подтвердили, что у собаки «низкий уровень заражения» коронавирусом, и поместили ее в карантин. Об этом сообщает Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга.


Фото: Joshua Chun / Unsplash

Представитель ведомства заявил, что домашняя собака неоднократно (минимум три раза) давала слабый положительный результат на COVID-19, что указывает на низкий уровень заражения вирусом.

Консультирующие ведомство эксперты единодушно согласились с тем, что это может быть случай передачи вируса от человека к животному — ранее у хозяина диагностировали заболевание COVID-19.

Но пока у собаки не наблюдается никаких признаков заболевания. Сейчас питомец находится на карантине.

Департамент продолжит следить за собакой и повторит тест позже. Животное будет возвращено владельцу только тогда, когда результат теста будет отрицательным.

Департамент настоятельно рекомендует помещать домашних животных (млекопитающих), в том числе собак и кошек из домов, где были подтверждены случаи COVID-19, в карантин. А также напоминает, что владельцам домашних животных следует мыть руки до и после общения с питомцами и избегать поцелуев с ними. Больные люди должны ограничить контакт с животными. Если владельцы животных заметят какие-либо изменения в состоянии здоровья питомца, им следует как можно скорее обратиться к ветеринару.

Представитель ведомства подчеркнул, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть источником инфекции COVID-19 или что они заболевают. Помимо соблюдения надлежащих правил гигиены, владельцам домашних животных не стоит чрезмерно беспокоиться и ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих домашних животных.

 
 
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Консультирующие ведомство эксперты единодушно согласились с тем, что это может быть первый известный нам случай передачи вируса от человека к животному.
 
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