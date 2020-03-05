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Стартовала онлайн акции «Я выбираю студотряд»

05.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Стартовала онлайн акции «Я выбираю студотряд»

Главная задача проекта, рассказала и. о. І секретаря Ивьевского РК ОО «БРСМ» А. Бородынкина,  проинформировать молодых людей — студентов вузов, учащихся средних специальных учреждений и старшеклассников о возможности поработать в третьем трудовом семестре в составе студенческих отрядов различных профилей.

Ты, конечно, что-то уже слышал о студенческих отрядах. Если появился интерес – тогда этот раздел для тебя! Мы постараемся коротко и ясно ответить на все твои вопросы. А если что-то останется неясным – звони, пиши, заходи – растолкуем!

Движению студенческих отрядов Беларуси уже более 55 лет. За эти годы наши ряды объединили порядка 700 тысяч бойцов.

Стартовала онлайн акции «Я выбираю студотряд»

Студенческий отряд – это:

дополнительная специальность или первые навыки профессиональной деятельности;
атмосфера неформального общения;

обретение уверенности в собственных силах;

возможность заработать;

практическая школа лидерства и работы в команде.

Работа в составе студенческого отряда дисциплинирует и адаптирует к жизни!

Если ты студент или учащийся и решил поработать в студотряде — обращайся в штаб трудовых дел при первичке ОО «БРСМ» своего учреждения образования. Если ты закончил учебное заведение или еще только собираешься поступать, уже работаешь или ищешь работу на летний период- приходи в территориальный штаб студенческих отрядов по месту жительства или обращайся в Ивьевский районный комитет общественного объединения «БРСМ» по номеру телефона 2-63-57.

Заполняй анкету на вступление в студенческий отряд и отправляй на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Скачать анкету можно здесь https://drive.google.com/open?id=1em6wcNPZD7yrXv7Htxso5J4JtLVH1z8B

 

 
 
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Главная задача проекта, рассказала и. о. І секретаря Ивьевского РК ОО «БРСМ» А. Бородынкина,  проинформировать молодых людей — студентов...
 
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