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Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительную историю поведали нам жители деревни Бобровцы, что недалеко от Бреста за д. Скоки. Аист Борис (такое имя ему дали жители) не улетел на юг с сородичами, а остался зимовать. Причина - старая травма крыла, люди его выхаживали несколько лет в одной из ближайших агроусадеб, потом он смог взлететь, но не рискнул отправиться в дальнее путешествие.

Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Его подкармливали в деревне кто чем мог - колбасой, рыбой.

Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Он успешно перезимовал, в самые холодные ночи прятался в курятнике, куда его пускали местные.

Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Как только потеплело - сразу же занял гнездо в ожидании весны и своей пары. Застолбил, как говорится.

Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Между тем, погода стоит действительно весенняя, очень тепло, хотя ночные заморозки пока ещё прогнозируются.

 
Теги: Брест
 
 
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  Удивительную историю поведали нам жители деревни Бобровцы, что недалеко от Бреста за д. Скоки. Аист Борис (такое имя ему дали жители) не улетел на юг с сородичами,...
 
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