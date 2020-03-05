Аист под Брестом не захотел улетать на юг и перезимовал в курятнике

Источник материала: Виртуальный Брест

Удивительную историю поведали нам жители деревни Бобровцы, что недалеко от Бреста за д. Скоки. Аист Борис (такое имя ему дали жители) не улетел на юг с сородичами, а остался зимовать. Причина - старая травма крыла, люди его выхаживали несколько лет в одной из ближайших агроусадеб, потом он смог взлететь, но не рискнул отправиться в дальнее путешествие.









Его подкармливали в деревне кто чем мог - колбасой, рыбой.





Он успешно перезимовал, в самые холодные ночи прятался в курятнике, куда его пускали местные.





Как только потеплело - сразу же занял гнездо в ожидании весны и своей пары. Застолбил, как говорится.





Между тем, погода стоит действительно весенняя, очень тепло, хотя ночные заморозки пока ещё прогнозируются.