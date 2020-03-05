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13 марта состоится районный субботник
05.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В соответствии с решением Слуцкого районного исполнительного комитета №674 от 28 февраля 2020 года 13 марта состоится районный субботник.
Работники предприятий, организаций, учреждений района будут трудиться на рабочих местах.
Заработанные на районном субботнике денежные средства перечислять на расчетный счет BY62 AKBB 3641 0442 2152 8660 0000 ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк» УНП 601057755, код AKBBBY2Х, получатель платежа: Слуцкий районный исполнительный комитет.
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В соответствии с решением Слуцкого районного исполнительного комитета №674 от 28 февраля 2020 года 13 марта состоится районный субботник.
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